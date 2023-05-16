В правительстве Ярославской области озвучили кадровые изменения Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области сегодня, 16 мая, на совещании были озвучены кадровые изменения.

На должность и. о. директора департамента туризма Ольги Габуевой. Ранее она работала врио председателя комитета по туризму Республики Северная Осетия – Алания, вела международное направление в фонде «ПосетиКавказ». Занималась продвижением регионов в России и за рубежом. Имеет большой опыт в разработке программ развития внутреннего и въездного туризма.

- Исполняющим обязанности директора Фонда капитального ремонта стал уроженец Ярославской области, кандидат технических наук Дмитрий Сухой. Он семь лет работал в Тутаевском муниципальном районе в качестве заместителя главы администрации, курировал сферы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства. Два года в качестве исполнительного директора руководил ассоциацией «Ярославский совет строителей», активно взаимодействовал с региональным департаментом строительства, областной Думой, Общественной палатой региона, Торгово-промышленной палатой и Российским союзом строителей, - рассказали в правительстве региона.

Ярославец Андрей Харитонов идет на должность руководителя в Центре организации дорожного движения. С 2001 до 2023 года он занимал посты на предприятиях строительной отрасли.