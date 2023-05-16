Александр Тарасенков ушел с поста и.о. главы Переславля-Залесского. ФОТО: страница Александра Тарасенкова ВКонтакте

Сегодня, 16 мая, Александр Тарасенков объявил о том, что уходит с поста и.о. главы Переславля-Залесского. Перед уходом он отчитался о работе, которую ему удалось проделать: привлечение нового перевозчика, финансирование ремонта трубопровода, благоустройство пять дворов, постройка 11 детских площадок, ремонт улиц и многое другое.

- Сегодня, в связи с переходом на новое место работы, я оставляю пост ИО Главы городского округа Переславль-Залесский. Я благодарю Губернатора Ярославской области Михаила Яковлевича за оказанное доверие и поддержку, Правительство Региона за помощь и содействие в реализации многих значимых для городского округа проектов, сотрудников всех предприятий и организаций, с кем ежедневно трудились на благо городского округа и его жителей, - написал Александр Тарасенков у себя на странице.