Около 3 млн личинок щуки выпущено в водоемы Ярославской области

Стерлядь. ФОТО: пресс-служба ООО «Транснефть – Балтика»

Представители Росрыболовства, в присутствии которых осуществлялось зарыбление, подтвердили удовлетворительное состояние рыбы.

Мероприятия прошли в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть». Вид выращиваемых водных биологических ресурсов, их количество и места выпуска были определены специализированным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства.

В этом году ООО «Транснефть – Балтика» уже проводило подобное мероприятие, выпустив в р. Неву в Ленинградской области 3,2 тыс. мальков атлантического лосося (семги). В течение 2018-2022 гг. в водоемы было выпущено суммарно свыше 650 тыс. экземпляров молоди и личинок рыб.

Неукоснительное соблюдение природоохранных норм, рациональное природопользование и обеспечение восстановления природных ресурсов являются приоритетными направлениями экологической деятельности компании.