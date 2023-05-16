В шести городах Ярославской области оборудуют проекционные пешеходные переходы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области появятся проекционные пешеходные переходы. Их обустроят в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе и Тутаеве. Такое поручение дал губернатор Михаил Евраев.

- Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Такая разметка не стирается и заметна в темное время суток при любой погоде, - сообщили в правительстве региона.