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НовостиОбщество16 мая 2023 8:38

В шести городах Ярославской области оборудуют проекционные пешеходные переходы

Такую разметку будет видно в любую погоду и время суток
Анастасия ГОЛУБЕВА
В шести городах Ярославской области оборудуют проекционные пешеходные переходы

В шести городах Ярославской области оборудуют проекционные пешеходные переходы

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области появятся проекционные пешеходные переходы. Их обустроят в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе и Тутаеве. Такое поручение дал губернатор Михаил Евраев.

- Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Такая разметка не стирается и заметна в темное время суток при любой погоде, - сообщили в правительстве региона.