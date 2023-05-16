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НовостиОбщество16 мая 2023 6:29

В Рыбинске отремонтируют фасады зданий

Об этом глава города Дмитрий Рудаков сообщил на совещании
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске отремонтируют фасады зданий

В Рыбинске отремонтируют фасады зданий

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вчера, 15 мая, на еженедельном аппаратном совещании глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил, что в этом строительном сезоне упор будет сделан на ремонт фасада зданий. Обновить планируют внешний вид большинства построек.

- У собственника недвижимости есть главная обязанность - содержание внешнего вида здания. Начнем со зданий, которые принадлежат городу, будем их приводить в порядок сами и требовать того же от собственников. За неисполнение – привлекать к административной ответственности. Начнем с исторического центра и продолжим практику на всей территории города, - сказал Дмитрий Рудаков.