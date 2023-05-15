В деревне Ярославского района началось строительство модульного ФАПа Фото: Правительство Ярославской области

В деревне Григорьевское Ярославского района началось строительство модульного ФАПа. Он будет обслуживать больше 600 местных жителей. Его площадь составит 73 квадратных метра. Здесь оборудуют кабинеты приема фельдшера, акушерки, процедурный, холл и санитарные помещения.

- Подготовительные работы для установки модульного медицинского здания также сейчас проводят в селе Горелово Брейтовского района. Монтаж запланирован на июнь. Бригада подрядчика сделала разметку участка и установила сваи. ФАП будет обслуживать 418 человек, - сообщили в правительстве Ярославской области.