В Ярославле ищут 64-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле ищут 64-летнего Александра Механошина. Он ушел из дома во Фрунзенском районе города вчера, 14 мая. С того момента родные ничего не знаю о его местонахождении.

Приметы пропавшего: на вид 60-65 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, серо-зеленые глаза.

Александр был одет в темно-серую кепку, голубую куртку, черную футболку, черные брюки и черные ботинки на шнуровке.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 - горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.