В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве при покупке земли для строительства крематория

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при распоряжении землями, предназначенными для строительства крематория в Ярославле.

В 2013 году ярославский департамент имущественных и земельных отношений передал ООО «Акрополь» в аренду земельный участок в 14 тысяч квадратов для строительства крематория. В декабре 2015 года арендатор поставил крематорий на кадастровый учет и зарегистрировал на него право собственности.

Спустя четыре месяца, «Акрополь» получил от мэрии города участок для эксплуатации крематория и впоследствии выкупила его без торгов за 15% от кадастровой стоимости. Как уточнили в прокуратуре, при стоимости земли в 7,5 миллионов рублей, компания заплатила всего 1,1 миллиона.

- При этом фактически строительство крематория на указанном земельном участке не осуществлялось, регистрирующий орган при оформлении права собственности на него был введен в заблуждение относительно наличия объекта недвижимости. Более того, площадь выкупленного участка в 113 раз превышала площадь объекта, для эксплуатации которого он предоставлен, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки МВД России было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор купли-продажи незаконным и вернуть проданную землю в муниципальную собственность.