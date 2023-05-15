Молодых режиссеров отметили в конкурсе короткометражного кино «Прилет Чайки»

Константин Хабенский ответил на вопросы журналистов. Фото: ПАО «Ростелеком

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В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова (МХТ) накануне прошла церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса короткометражного кино «Прилет Чайки».

Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» нацелен на привлечение внимания к деятельности молодых кинематографистов и оказание им поддержки, а также на исследование взаимодействия театра и кинематографа.

Всего на «Прилет Чайки» поступило 120 заявок, из которых экспертный совет отобрал в шорт-лист 10 работ. Фото: ПАО «Ростелеком»

— Когда-то синематограф начинался с прибытия поезда, а Художественный театр — с прилета чайки. Что это за чайка? Откуда она летела и куда следовала? Ответы на эти вопросы мы хотели найти в работах студентов и выпускников московских киношкол, — сказал художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.

Гран-при конкурса за лучший фильм получила картина «Чайка вернулась» режиссера Ирины Прохоровой (Школа кино и телевидения Федора Бондарчука «Индустрия»). В качестве приза победителю предоставлена возможность снять короткометражный фильм по сценарию Вл. И. Немировича-Данченко «Зверек» при поддержке Wink от «Ростелекома».

Гран-при конкурса за лучший фильм получила картина «Чайка вернулась» режиссера Ирины Прохоровой. Фото: ПАО «Ростелеком»

— Любое творческое произведение начинается с полета фантазии, поэтому название конкурса — в самую точку. Трудно переоценить поддержку первых шагов со стороны профессионалов, которые уже состоялись в профессии и помогают новичкам встать на крыло. Инициатива МХТ обязательно поможет становлению новых талантов. Мы рады быть причастны к этому процессу, в том числе помогая победителям конкурса короткометражек найти дорогу к зрителю, — отметил директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Добавим, что в жюри конкурса входили художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и актеры театра — Станислав Любшин, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Дарья Мороз, Ирина Пегова, Станислав Дужников, Виктор Хориняк.

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