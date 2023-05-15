На вокзале Ярославль Главный пройдет акция «Здоровый пассажир»

19 мая с 9 утра до 14:00 на вокзале Ярославль Главный будет проходить акция «Здоровый пассажир». Фото: Полина Вачнадзе

19 мая с 9 утра до 14:00 на вокзале Ярославль Главный будет проходить акция «Здоровый пассажир».

Все желающие смогут бесплатно сделать анализ крови на общий холестерин и сахар, пройди обследование ЭКГ и исследование функций внешнего дыхания. Также медики проверят соотношение мышечной и жировой массы тела.

На медосмотр пассажиров-пациентов приглашают на второй этаж зала ожидания здания билетных касса дальнего следования. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В этот же день, но с 14:00 до 17:00 на привокзальной площади будет работать площадка «Спеши жить» с интерактивными зонами. Курящие смогут обменять сигарету на конфету.

- Акцию «Здоровый пассажир» организует Северная пригородная пассажирская компания совместно Ярославским Центром общественного здоровья и медицинской профилактики и Ярославской областной молодежной общественной организацией «Союз студентов», - уточнили в пресс-службе СЖД.