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НовостиПроисшествия15 мая 2023 8:48

В Ярославской области москвичу дали срок за призывы к насилию в отношении полицейских

Мужчину осудили на 1 год и 9 месяцев в колонии строгого режима
Полина Вачнадзе
Уроженец Одинцово Московской области осужден Угличским районным судом за призывы к экстремистской деятельности.

Уроженец Одинцово Московской области осужден Угличским районным судом за призывы к экстремистской деятельности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроженец Одинцово Московской области осужден Угличским районным судом за призывы к экстремистской деятельности.

- Обвиняемый 1993 года рождения, являясь приверженцем экстремистских и националистических взглядов, публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Мужчина ранее уже был судим. В его личном деле срок за убийство, грабеж, возбуждение национальной, религиозной и расовой вражды, а также дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

За публичные призывы к экстремистской деятельности москвич был осужден на 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.