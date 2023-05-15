В Ярославской области москвичу дали срок за призывы к насилию в отношении полицейских

Уроженец Одинцово Московской области осужден Угличским районным судом за призывы к экстремистской деятельности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроженец Одинцово Московской области осужден Угличским районным судом за призывы к экстремистской деятельности.

- Обвиняемый 1993 года рождения, являясь приверженцем экстремистских и националистических взглядов, публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Мужчина ранее уже был судим. В его личном деле срок за убийство, грабеж, возбуждение национальной, религиозной и расовой вражды, а также дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

За публичные призывы к экстремистской деятельности москвич был осужден на 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.