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НовостиОбщество15 мая 2023 8:23

Синоптики пообещали ярославцам в мае июльское тепло

К концу недели температура воздуха может подняться до +27 градусов
Полина Вачнадзе
Синоптики прогнозируют жару в Ярославле на этой неделе.

Синоптики прогнозируют жару в Ярославле на этой неделе.

Фото: Полина Вачнадзе

Специалисты Центра «Фобос» рассказали о погоде на этой неделе, с 15 по 21 мая. По прогнозам синоптиков, ожидается июльская жара.

- В Центральной России в атмосфере будет доминировать антициклон, который не позволит появиться мощной облачности, так что существенные осадки маловероятны. В результате температура повысится – во вторую половину недели до июльских +22..+27 градусов, - рассказали в Центре.

Небольшие дожди ожидаются 18 и 19 мая.