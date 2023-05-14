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НовостиОбщество14 мая 2023 17:25

В Ярославской области ожидается высокая пожароопасность

Ей присвоен четвертый класс
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области ожидается высокая пожароопасность

В Ярославской области ожидается высокая пожароопасность

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области завтра, 15 мая, ожидается высокая пожароопасность – ей присвоили четвертый класс. Это распространяется на Брейтовский, Мышкинский, Угличский, Некрасовский, Ярославский, Ростовский, Любимский, Даниловский, Тутаевский, Борисоглебский, Первомайский и Гаврилов-Ямский районы, а также на Ярославль.

- На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.