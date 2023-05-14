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НовостиОбщество14 мая 2023 15:13

В Ярославле 20 мая пройдет Ночь музеев

Художественный музей представит выставки на тему «История и истории»
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле 20 мая пройдет Ночь музеев

В Ярославле 20 мая пройдет Ночь музеев

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 20 пройдет акция Ночь музеев. Художественный музей представит выставки на тему «История и истории».

Все желающие смогут увидеть экспозицию русского искусства XVIII–XIX вв. Посетителей ждет арт-квиз «Академики» об истории главной «кузницы кадров» русских живописцев в XVIII – начале XX вв. – Императорской Академии художеств. На выставке «Русские римляне» – арт-квиз «Русские римляне» о продолжении обучения лучших выпускников Академии художеств в солнечной Италии. В экспозиции искусства первой половины ХХ века – арт-медиация «Азбука бубновых валетов».