В Ярославской области мост через реку Устье планируют открыть к 1 июля

Этот мост местные ждали три года Фото: Правительство Ярославской области

В Борисоглебском районе Ярославской области идет строительство моста через реку Устье. Местные жители ждали этого три года, и вот, через полтора месяца работы планируют завершить. К 1 июля мост должны открыть.

- Срок завершения проекта – 30 июня текущего года, – пояснил руководитель рабочей группы, помощник губернатора Андрей Скоркин. – Мы не обнаружили препятствий для того, чтобы он был реализован вовремя. Однако многое зависит от того, доставят ли строителям в срок мостовые пролеты. Обязательно проследим за этим. Мост люди ждут уже три года, это важный и очень нужный для поселка путь сообщения.