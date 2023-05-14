В Ярославской области 14 мая от коронавируса умер один человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области от коронавируса четвертый день подряд умирают пациенты. 11, 12 и 13 мая - по одному погибшему от COVID-19, сегодня, 14 мая, скончался еще один человек. Таким образом, с начала пандемии от вируса умерли 2907 ярославцев.

За минувшие сутки, по данным оперштаба, заразились COVID-19 44 человека, вылечились 65 пациентов. Госпитализировали одного человека.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 199 783 случая заражения коронавирусом. Полностью вылечились 196 390 ярославцев.