В Ярославле ищут 12-летнюю девочку

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле ищут 12-летнюю Дарью Щербатову. Она ушла из дома в Ленинском районе города вчера, 13 мая. С того момента родные ничего не знают о ее местонахождении.

Приметы пропавшей: на вид 13 лет, рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

Дарья была одета в черную майку, черные джинсы и белые кроссовки. С собой у девочки был черный рюкзак.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.