В Тутаеве с шестого этажа выпала 38-летняя женщина. ФОТО: группа "ТУТАЕВ l ПОДСЛУШАНО" ВКонтакте

В Тутаеве, вчера, 13 мая, на улице Дементьева произошла трагедия. С шестого этажа жилого дома выпала 38-летняя женщина. Она погибла на месте происшествия. Сейчас следователи занимаются выяснением всех обстоятельств.

- В рамках проведения доследственной проверки в Тутаевском межрайонном следственном отделе регионального следственного управления СК России по факту обнаружения тела 38-летней женщины, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.