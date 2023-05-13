В Рыбинск привезут Кубок Гагарина

Кубок Гагарина привезу в Рыбинск. Фото: Администрация Рыбинска

Главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина - привезу в Рыбинск. В свой родной город его доставит массажист московского хоккейного клуба ЦСКА Юрий Тюрин.

Кубок Гагарина пробудет в Рыбинске два дня. Увидеть его и сделать фотографии можно будет 16 мая с 16:00 до 19:00 в ДС "Полет". 17 мая хоккейный трофей привезут с Молодежный центр "Максимум", который находится по адресу улица Луговая,17. Болельщиков ждет с 15:00 до 17:00.

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