В Ярославле открылся хоккейный турнир на Кубок губернатора области

В Ярославле начался любительский турнир по хоккею на Кубок губернатора области. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле начался любительский турнир по хоккею на Кубок губернатора области. Такие соревнования проводятся впервые, в них примут участие команды от правительства региона, управлений МЧС, ФСБ, ФСИН, МВД и военного училища противовоздушной обороны.

– Сегодня мы начинаем очень добрую традицию – проведение хоккейного турнира между федеральными и региональными органами власти, – сказал Михаил Евраев, открывая мероприятие. – Уверен, потом к нам подтянутся и наши муниципальные образования. Хоккей – это спорт номер один в Ярославском регионе.

К соревнованиям допускаются только игроки-любители в возрасте от 30 лет, вратари могут быть младше - от 18 лет. Все команды разделили на две группы, игры будут проходить по круговой схеме. По итогам двух дней определятся два финалиста, которые на ледовой арене сразятся за Кубок. Каждый матч будет состоять из трех периодов по 20 минут.