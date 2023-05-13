В парке высадят аллею кленов. Фото: Полина Вачнадзе

В Юбилейном парке Ярославля высадят аллею кленов. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

- Совместно с МБУ "Дирекция городских парков", ЯГОД "Ярославль-2000" и общественностью проведем посадку аллеи кленов в честь 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - написал Александр Трудоношин.

Ярославцы могут принять участие в этой акции. Она пройдет 24 мая, начало в 18:00. Всех ждут у скейт-площадки парка.

А в День города, 27 мая, волонтеры проведут мастер-класс: они научат ярославцев правильно сажать деревья, кустарники и многолетние цветы.