В Ярославской области 13 мая от коронавируса умер один человек

В Ярославской области от коронавируса умер еще один человек. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области от коронавируса третий день подряд умирают пациенты. 11 и 12 мая - по одному погибшему от COVID-19, сегодня, 13 мая, скончался еще один человек. Таким образом, с начала пандемии от вируса умерли 2906 ярославцев.

За минувшие сутки, по данным оперштаба, заразились COVID-19 45 человек, вылечились 112 пациентов.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 199 739 случаев заражения коронавирусом. Полностью вылечились 196 325 ярославцев.