В Ярославле захоронили останки бойца, погибшего в 1943 году. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

На Воинском мемориальном кладбище в Ярославле захоронили останки воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

- Сергей Шишов погиб в бою в апреле 1943 года в горной окрестности поселка Федотовка вблизи Новороссийска, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

80 лет летчик, капитан Сергей Константинович Шишов считался пропавшим без вести. Но благодаря поисковикам отряда "Кубанский плацдарм" удалось найти останки бойца и по номеру деталей самолета ЛаГГ-3 установить его личность.