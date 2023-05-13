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НовостиОбщество13 мая 2023 9:16

В Ярославле захоронили останки воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Капитан Сергей Шишов погиб, освобождая Кубань
Полина Вачнадзе
В Ярославле захоронили останки бойца, погибшего в 1943 году. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле захоронили останки бойца, погибшего в 1943 году. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

На Воинском мемориальном кладбище в Ярославле захоронили останки воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

- Сергей Шишов погиб в бою в апреле 1943 года в горной окрестности поселка Федотовка вблизи Новороссийска, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

80 лет летчик, капитан Сергей Константинович Шишов считался пропавшим без вести. Но благодаря поисковикам отряда "Кубанский плацдарм" удалось найти останки бойца и по номеру деталей самолета ЛаГГ-3 установить его личность.