Фасады зданий в центре Ярославля приведут в порядок к лету. Фото: Правительство Ярославской области

Фасады зданий в центральной части Ярославля будут приводить в порядок. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, который вместе с мэром города Артемом Молчановым провел обход центра, отметил, что больших финансовых затрат эта работа не требует.

– Для этого не нужно оформлять документацию, проходить экспертизу – надо просто взять ведро с краской, – сказал глава региона. - В любом случае добьемся того, чтобы у нас в области был порядок с фасадами, благоустройством, с зелеными насаждениями, чтобы никто не расклеивал в незаконных местах свои объявления, не парковался на тротуарах. Для этого будем использовать в том числе информацию с камер наружного наблюдения и привлекать нарушителей к административной ответственности.

Приведут в порядок и межквартальные территории. Поручено подготовить смету на замену асфальта между улицами Нахимсона, Революционной, Андропова и Первомайской.