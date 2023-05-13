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НовостиПроисшествия13 мая 2023 7:43

В суд передано дело по мошенничеству при строительстве "Нового Ярославля"

Ущерб составил порядка 400 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
В Ярославе гендиректора строительной компании будут судить за обман дольщиков.

В Ярославе гендиректора строительной компании будут судить за обман дольщиков.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле передано в суд уголовное дело по мошенничеству в крупном размере, возбужденное в отношении 51-летнего генерального директора ООО "Руф Стайл Констракшен".

С декабря 2014 года по май 2017 года обвиняемый заключил с покупателями договоры долевого участия в строительстве трехэтажных домов в микрорайоне "Новый Ярославль" в деревне Губцево Ярославского района.

- Микрорайон по плану состоял из 14 домов. Жилье на стадии строительства пользовалось спросом у дольщиков, так как застройщик предлагал в том числе малогабаритные квартиры по доступной цене, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

От преступной деятельности обвиняемого, по версии следствия, пострадали 142 человека. Им строительная компания должна 142 миллиона рублей.

В потерпевших числятся и банк, с которыми обвиняемый заключил договор об открытии кредитных линий на строительство жилья.

- Банку причинен ущерб свыше 216 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На данный момент права участников долевого строительства восстановлены. Дело гендиректора компании будет рассматривать Кировский районный суд.