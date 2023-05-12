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НовостиОбщество12 мая 2023 13:58

В Ярославле проспект Машиностроителей начнут ремонтировать в июле

Сотрудники ГИБДД согласовали новую схему движения транспорта
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле проспект Машиностроителей начнут ремонтировать в июле

В Ярославле проспект Машиностроителей начнут ремонтировать в июле

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле проспект Машиностроителей начнут ремонтировать в июле. Сейчас сотрудники ГИБДД согласовали новую схему движения транспорта. На следующей неделе проект капитального ремонта передадут в государственную экспертизу.

— Проспект Машиностроителей — это дорога, которая вызывает наибольшее количество вопросов и жалоб у ярославцев. Участок от улицы Папанина до улицы Сахарова находится в неудовлетворительном состоянии и требует серьезного ремонта. К июлю будут готовы все документы, согласован проект, определен подрядчик, и на этом объекте начнется капитальный ремонт. До этого времени будем поддерживать дорогу в нормативном состоянии, при необходимости подсыпать и грейдировать, — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.