В Ярославле проспект Машиностроителей начнут ремонтировать в июле Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле проспект Машиностроителей начнут ремонтировать в июле. Сейчас сотрудники ГИБДД согласовали новую схему движения транспорта. На следующей неделе проект капитального ремонта передадут в государственную экспертизу.

— Проспект Машиностроителей — это дорога, которая вызывает наибольшее количество вопросов и жалоб у ярославцев. Участок от улицы Папанина до улицы Сахарова находится в неудовлетворительном состоянии и требует серьезного ремонта. К июлю будут готовы все документы, согласован проект, определен подрядчик, и на этом объекте начнется капитальный ремонт. До этого времени будем поддерживать дорогу в нормативном состоянии, при необходимости подсыпать и грейдировать, — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.