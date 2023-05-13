Жители Резинотехники Ярославля жалуются на химическую вонь от завода

Жители Резинотехники жалуются на запах и дым с завода. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В региональное отделение Народного фронта обратились жители улицы Здоровья поселка Резинотехника. Ярославцы жалуются на невыносимую вонь и черный дым от предприятия, которое сжигает биологические и медицинские отходы.

- Нам прислали видео, где из труб в промзоне валит темный густой дым. Апокалиптическую картину, как утверждают очевидцы, можно наблюдать каждую неделю. От химической вони задыхается вся округа, - рассказали в ОНФ.

По данным общественников, ярославцы обращались за помощью к властям, но никаких мер предпринято не было. В департаменте охраны окружающей среды заверили, что нет ни подтверждений сверхнормативных выбросов, ни оснований для проверок.

А тем временем Резинотехнику периодически заволакивает черным дымом.

- Однажды я проснулась ночью из-за сильного запаха с улицы. Сначала испугалась, что в квартире что-то горит. С тех пор окна на проветривание лишний раз не открываю, – говорит жительница многоквартирного дома на улице Здоровья.

Представители ОНФ готовят письмо в природоохранную прокуратуру.