В Ярославле двух сотрудников ГИБДД подозревают в получении взятки при приеме экзамена

Сотрудников ярославского ГИБДД подозревают в получении взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении двух сотрудников МРЭО ГИБДД 37 и 40 лет возбуждено уголовное дело. Полицейских подозревают в получении через посредника взятки группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в декабре 2022 года ученик одной из автошкол города заплатил сотрудникам ГИБДД деньги за то, чтобы без проблем сдать практический экзамен. В итоге ученик получил права категории «В». А преступная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД.

- В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По данным регионального УМВД, сотрудники ГИБДД уже уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.