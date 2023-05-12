Двое ярославцев представлены к награждению Орденом Мужества посмертно

Ярославцы Кирилл Галактионов и Артем Зимин будут награждены орденом Мужества посмертно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ярославцы Кирилл Галактионов и Артем Зимин будут награждены орденом Мужества посмертно. Военнослужащие погибли во время проведения специальной военной операции.

Младший сержант, командир отделения Кирилл Галактионов – выпускник Автомеханического колледжа Ярославля.

- Кирилл обучался в колледже по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с 2012 по 2016 годы. Был ответственным, доброжелательным, отзывчивым и инициативным студентом. Принимал участие в общественной жизни группы и колледжа. Пользовался уважением у однокурсников. Кирилл навсегда останется в нашей памяти. Светлая и вечная память герою! – написали в официальной группе колледжа.

Прощание с военнослужащим пройдет в Ярославле в субботу, 13 мая, в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало в 11:00.

С рядовым Артемом Зиминым родные и близкие простятся в понедельник, 15 мая. Пройдут траурные мероприятия в том же храме Ярославля.

- Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом главы региона, - сообщили в правительстве Ярославской области.