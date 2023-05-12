Проектировать футбольный центр РФС в Ярославле будет местная компания

Строительство футбольного центра в Ярославле должны завершить в 2025 году. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле определили компанию, которая займется проектированием регионального футбольного центра. Конкурс выиграла ярославская фирма.

–– В центре смогут заниматься около 600 футболистов. Подготовку будут вести тренеры и методисты, имеющие высокую профессиональную категорию РФС, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

В центре планируется построить два футбольных поля с искусственным покрытием и трибуной на 550 посетителей, раздевалки, тренерские кабинеты, тренажерный зал, медкабинет и восстановительный центр.

Строительство реализуют за счет Российского футбольного союза, общий объем инвестиций – 500 миллионов. Работы начнутся уже в ближайшее время: в этом году должны провести устройство основания футбольных полей, в следующем – продолжить строительство раздевалок и других помещений. Завершение работ запланировано на 2025 год.