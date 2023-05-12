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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:57

В Ярославле «БМВ» насмерть сбил 87-летнего пенсионера

ДТП произошло у школы №49
Полина Вачнадзе
В Ярославле насмерть сбили мужчину. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле насмерть сбили мужчину. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле вечером 11 мая под колеса «БМВ» попал 87-летний мужчина.

- Улица Свободы. У школы №49 сбит человек. Не шевелится. Переходов здесь нет, но все постоянно бегают туда-сюда, - написал очевидец в группу «Подслушано в Ярославле».

Пенсионера госпитализировали. Но, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчину спасти не удалось.

Сейчас проводится проверка, Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.