В центре Ярославле восстановят прежнюю ограду

Баннеры, которые сейчас закрывают ограждение с улицы Первомайской, будут убраны. ФОТО: предоставлено ярославским отделением Банка России

Ограждению у ярославского отделения Банка России вернут его первоначальный вид. Ремонтные работы на Богоявленской площади и улице Первомайской уже начались.

Секции металлической кованой решетки и чугунные стойки планируют снять и привести в надлежащий вид, в том числе – восстановить утраченные фрагменты. Основание ограждения полностью заменят.

- Мы прилагаем усилия к тому, чтобы облик исторического здания и его ограждения радовал глаз жителей и гостей города, - прокомментировал заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

На время проведения ремонта на тротуаре сделают проход для пешеходов. Все работы собираются завершить к осени.

Проект был согласован в Департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Работы будут проводить под наблюдением специалистов-археологов Института Российской академии наук.