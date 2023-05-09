Юрию Башмету вручен знак Почетного гражданина Ярославской области

Юрий Башмет стал Почетным гражданином Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершился Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Программу закрыл спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". Постановка была посвящена Сталинградской битве.

- В качестве признательности за поддержку нашей талантливой молодежи, за ту колоссальную образовательную и просветительскую работу, за то, что наш регион становится центром культурной жизни страны, вручил Юрию Абрамовичу знак Почетного гражданина Ярославской области, - написал в своем Telegtam-канале губернатор региона Михаил Евраев.

В этом году концерты прошли в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Данилове, Некрасовском, Вятском и Пречистом.