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НовостиЗвезды9 мая 2023 18:54

Юрию Башмету вручен знак Почетного гражданина Ярославской области

Спектаклем "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются" в Ярославле завершился музыкальный фестиваль
Полина Вачнадзе
Юрий Башмет стал Почетным гражданином Ярославской области.

Юрий Башмет стал Почетным гражданином Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершился Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Программу закрыл спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". Постановка была посвящена Сталинградской битве.

- В качестве признательности за поддержку нашей талантливой молодежи, за ту колоссальную образовательную и просветительскую работу, за то, что наш регион становится центром культурной жизни страны, вручил Юрию Абрамовичу знак Почетного гражданина Ярославской области, - написал в своем Telegtam-канале губернатор региона Михаил Евраев.

В этом году концерты прошли в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Данилове, Некрасовском, Вятском и Пречистом.