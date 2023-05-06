В Ярославле начался снос стадиона "Локомотив"

На стадионе "Локомотив" начали демонтировать трибуны. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле на стадионе "Локомотив", который простоял заброшенным около 15 лет, начался демонтаж трибун. На месте одного из старейших стадионов города собственник собирается стоить многоэтажки.

- Как и просили жители, оставят зону парка. Заказан проектный эскиз. После это сразу будут начаты работы по благоустройству спортивных площадок. И только после того, как исполнится вся социальная сфера, начнется строительство домов, - сообщили "Городскому телеканалу" представитель собственника Дарья Рудницкая.

По проекту, на месте заброшенного стадиона сделают две спортплощадки, площадку, на которой будут заниматься люди в ограниченными возможностями и площадку для игр детей. В планах - и строительство дошкольного учреждения, сообщает "ГТ".

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