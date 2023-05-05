Фонтаны в Рыбинске начнут работать 9 мая

Фонтаны в Рыбинске включат 9 мая. Фото: Администрация Рыбинска

Сезон фонтанов в Рыбинске в этом году откроется в День Победы, 9 мая.

- Сейчас специалисты проверяют системы и проводят наладку оборудования, - пояснили в администрации города.

В Рыбинске сейчас восемь действующих фонтанов: в Карякинском саду, на бульваре Ушакова, на площади Дерунова, в сквере на улице Димитрова, на площади у КК «Авиатор», в парке «Молодежный» в микрорайоне Волжский. Еще один фонтан находится на территории Водоканала, он уже работает.

Фонтаны в Рыбинске планируют запускать в выходные и праздничные дни с 10 утра до 22:00.

В Ярославле уже заработали четыре фонтана, остальные включат в ближайшие дни.