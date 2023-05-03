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НовостиОбщество3 мая 2023 14:15

В Ярославле заработали четыре фонтана

Оставшиеся пять включат ко Дню Победы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле заработали четыре фонтана

В Ярославле заработали четыре фонтана

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле заработали четыре фонтана - на улице Андропова, в Демидовском сквере, а также фонтан на «Стрелке» и на привокзальной площади «Ярославль-Главный». Еще пять включат к 9 мая - на Которосльной набережной, на площади Труда, в парках Мира и Юбилейном, а также на площади Юности.

- Все фонтаны города проверены на техническую исправность конструктивных элементов, аппаратных механизмов, а также насосных станций и форсунок, - сообщили в мэрии города.