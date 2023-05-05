Заволжский район Ярославля из-за аварий встал в огромную пробку

Жители Заволжского района Ярославля попали в огромную пробку утром 5 мая. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Утром 5 мая Заволжский район встал в огромную пробку. Сервис «Яндекс.Карты» оценил ее в 7 баллов: в багровый цвет окрасились улицы Дачная, Мостецкая, проспект Авиаторов.

По словам очевидцев, затор образовался из-за аварий.

- Час в пробке, и невозможность выбраться из этой ситуации - проблема для работающих в центре и пригороде, а также стрессовая обстановка в транспорте и невозможность вовремя попасть к месту работы и на пригородные поезда - проблема не первого года для заволжан. Когда все же дорога из-за Волги в центр в будни будет не проблемой для горожан, - пишут в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Два! Два часа едем! В автобус от «Глобуса» села в 08:05, на мост выезжаем в 09:50.

- На Юбилейном тоже ДТП. Заволга заблокирована на выезд.