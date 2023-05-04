В поликлинике №3 Ярославля решили вопрос с записью к врачам

В поликлинике работают специалисты ДЗИФ. ФОТО: департамент здравоохранения Ярославской области

В конце апреля пациенты больницы №3 на улице Маяковского начали жаловаться на огромные очереди в регистратуру. Чтобы записаться к специалистам, некоторым приходилось вставать в 5:30 утра – в противном случае, можно было остаться без явки.

- После жалоб пациентов на длинные очереди в регистратуру для записи к специалистам больницы №3, департамент отправил в поликлиники специалистов ДЗИФ для анализа ситуации и помощи в организации процесса, - сообщил глава регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

Уже сейчас запись к узким специалистам начали выкладывать ежедневно, а не раз в неделю, как это было ранее.

Кроме того, в депздраве напомнили, что записаться на прием можно по номеру 122 (добавочный 4). Также по этому номеру можно вызвать врача на дом и оставить отзыв о медорганизации.