Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 11:45

В поликлинике №3 Ярославля решили вопрос с записью к врачам

Ярославца жаловались на огромные очереди в регистратуру
Полина Вачнадзе
В поликлинике работают специалисты ДЗИФ. ФОТО: департамент здравоохранения Ярославской области

В поликлинике работают специалисты ДЗИФ. ФОТО: департамент здравоохранения Ярославской области

В конце апреля пациенты больницы №3 на улице Маяковского начали жаловаться на огромные очереди в регистратуру. Чтобы записаться к специалистам, некоторым приходилось вставать в 5:30 утра – в противном случае, можно было остаться без явки.

- После жалоб пациентов на длинные очереди в регистратуру для записи к специалистам больницы №3, департамент отправил в поликлиники специалистов ДЗИФ для анализа ситуации и помощи в организации процесса, - сообщил глава регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

Уже сейчас запись к узким специалистам начали выкладывать ежедневно, а не раз в неделю, как это было ранее.

Кроме того, в депздраве напомнили, что записаться на прием можно по номеру 122 (добавочный 4). Также по этому номеру можно вызвать врача на дом и оставить отзыв о медорганизации.