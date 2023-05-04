В Рыбинске открылся "Литературный музей". Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в бывшей гостинице «Столбы», где когда-то останавливались Александр Островский, Михаил салтыков-Щедрин и Александр Куприн, открыли литературный музей. Гостям предлагают два варианта экскурсий: по музею и пешком по городу с завершением прогулки в музее.

- В коллекции музея есть стенограммы съездов: 1934 года, когда был назначен Щербаков, в честь него на несколько лет Рыбинск был переименован в Щербаков, и съезда 1954 года, когда председателем избрали уроженца Рыбинска Алексея Суркова, - рассказал директор музея «Литературный город» Александр Рыжков.

В музее есть уникальные экспонаты – журнал «Современник» 1864 года под редакцией Николая Некрасова, многоразовая школьная тетрадь, в которой писали мелом, печать общества культуры СССР.

В музее планируют проводить благотворительные аукционы и поэтические клубы. Чуть позже здесь откроют ресторан и гостиницу.