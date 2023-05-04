В Ярославской области водитель без прав пытался дать инспектору взятку в 400 долларов

Житель Ярославской области пытался дать полицейскому взятку в 400 долларов. Фото: УМВД по Ярославской области

В Некрасовском районе сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту», которой управлял 46-летний мужчина. При проверке документов выяснилось, что водительских прав он был лишен.

- Чтобы избежать административной ответственности, водитель, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, положил между водительским и пассажирским сиденьями патрульной машины 400 долларов США, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки задокументирован. Возбуждено уголовное дело.

- Преступление не было доведено до конца, в связи с тем, что инспектор отказался принимать денежное вознаграждение. Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, - сказали в пресс-службе регионального СКР.