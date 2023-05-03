Здания Ярославля украсят граффити

В ближайшее время граффити украсят здания 12 ярославских школ и детских садов. Фото: Правительство Ярославской области

В ближайшее время граффити украсят здания 12 ярославских школ и детских садов. Эскизы, подготовленные художниками, уже одобрили и педсоветы, и сами ребята.

– Проект «Будь ярче!» объединяет и инициативы школьников, педагогов, и желание талантливых художников сделать жилые районы более яркими, современными, узнаваемыми и благоустроенными, – говорит заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

На здания нанесут изображения сказочных и литературных персонажей, портреты героев Великой Отечественной войны, ярославских спортсменов. В ближайшее время художники начнут работу, которая должна завершиться в августе.