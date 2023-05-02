В России растет спрос на мотоциклы

– Сегодня в российских регионах открывается мотосезон, который традиционно сопровождается большим числом мероприятий. На этом фоне мы видим, что интерес к моторизированной технике растет, несмотря на ограниченный выбор и увеличившуюся стоимость. По нашим данным, за последние несколько недель спрос в целом на рынке вырос примерно на четверть. Для ВТБ стратегически важно оказывать поддержку клиентам в реализации их планов, поэтому совместно с нашим партнером ГК Автодом мы запустили программу рассрочки, которая позволит приобрести мотоцикл известного бренда, – отметил начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент банка ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий.

– Мы начинаем мотосезон 2023 выгодным предложением для клиентов — кредитной программой, реализуемой совместно с нашим банком-партнером ВТБ, Интерес к мототехнике растет. Наряду с этим у наших клиентов выросла потребность в доступных кредитных программах, которые позволяют стать обладателями мотоциклов КТМ. Уверен, предложение будет востребовано среди наших клиентов, – отметил руководитель отдела импорта KTM Автодом, официального дистрибьютора мотоциклов KTM в России Дмитрий Смоляков.