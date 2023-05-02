В Ярославле из салона машины украли пистолет

19-летний ярославец украл из салона машины пистолет и продал его. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию Дзержинского района Ярославля обратился местный житель. В заявлении он указал, что из салона его «Опеля», оставленного на ночь на улице Труфанова, вор украл пневматический пистолет. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

В результате следственных мероприятий установлен подозреваемый – 19-летний молодой человек.

- Он дал признательные показания. Пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил на задней полке автомобиля предмет, похожий на пистолет и, разбив стекло, похитил его. В дальнейшем пневматический пистолет продал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".