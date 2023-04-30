Штамповщице из Рыбинска выплатят миллион рублей в качестве компенсации морального вреда Фото: Даниил ОПАРИН

В Рыбинске прокуратура проверила одно из промышленных предприятий города. На нем 43-летняя местная жительница получила серьезную травму. Женщина работала здесь штамповщицей с 2015 года. В январе прошлого года с ней произошло несчастье – под штамповочным прессом оказалась рука сотрудницы. Травмы, которые она получила, привели к ампутации правой кисти.

- Согласно акту расследования несчастного случая на производстве основной его причиной явилось нарушение пострадавшей требований охраны труда. Однако члены комиссии по расследованию несчастного случая в виде особого мнения отметили недостаточные меры, принятые работодателем, по снижению профессиональных рисков на рабочем месте штамповщика, ненадлежащий контроль со стороны работодателя за соблюдением работником требований инструкций по охране труда, а также неудовлетворительную подготовку работника по охране труда, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По решению суда, работодатель должен выплатить женщине миллион рублей в качестве морального вреда.