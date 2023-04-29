Жители деревни Зверинцы в Ярославской области каждый день рискуют жизнью, переходя через дорогу

Жители деревни в Ярославской области каждый день рискуют жизнью, переходя дорогу. ФОТО: Народный фронт Ярославской области

Деревня Зверинцы находится у Юго-Западной окружной дороги в Ярославской области. Местные жители каждый день рискуют жизнью, переходя четырехполосную трассу, на которой с огромной скоростью едут легковушки и фуры. Выбора у людей практически нет – до ближайшего пешеходного перехода два километра. Для того, что бы попасть на остановку, приходится пробегать между несущимися машинами.

Один вопиющий случай уже произошел. Жительницу деревни сбил внедорожник. К счастью, трагедии удалось избежать, но травмы после ДТП – головная боль и ноющая рука – не перестают напоминать о себе.

- Еще два года назад суд обязал профильный департамент установить светофор и ограждения, но ничего не изменилось. В полном отчаянии жители обратились в Народный фронт. Мы подготовили письмо губернатору, попросим вмешаться лично. Просигнализировали прокуратуре. Этот экстремальный квест надо немедленно прекратить, - сообщили представители «Народного фронта».