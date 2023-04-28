В Ярославле в новых автобусах начали ловить безбилетников

В Ярославле начали ловить безбилетников в новых автобусах. Фото: Правительство Ярославской области

В новых желтых автобусах, которые ходят по Ярославлю и Ярославскому району, началась облавы на безбилетников. В рейды вышли контролеры службы «Организатор перевозок Ярославской области», им помогают сотрудники полиции и административных комиссий.

Власти сочли, что у пассажиров было достаточно времени, чтобы разобраться с системой оплаты проезда и теперь можно наказывать тех, кто ездит «зайцем».

– С 1 апреля контролеры отвечали на вопросы жителей и помогали с оплатой, – сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – За этот период пассажиры уже могли адаптироваться к модернизированной системе перевозок, поэтому мы усиливаем контроль оплаты проезда, в том числе совместно с полицией.

В департаменте предупредили, что количество проверочных мероприятий будет увеличиваться.

Оплатить свой проезд пассажиры могут при помощи банковских карт, транспортной карты «Якарта», персонифицированной электронной транспортной карты, смартфона, проездных билетов, мобильного приложения «Ярославская область. Транспорт» или наличными.

На машрутах с номерами от 1 до 99 карту нужно приложить один раз, при входе в автобус. На пригородных автобусах карта прикладывается дважды – при входе и при выходе из транспорта.