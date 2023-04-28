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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:31

Жители Ярославской области могут заключить договор о поставке газа в МФЦ

Срок рассмотрения заявки – 30 дней
Полина Вачнадзе
Заявку можно подать в любой МФЦ.

Заявку можно подать в любой МФЦ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь жители Ярославской области могут заключать договоры о поставке газа в МФЦ. Срок рассмотрения обращения – 30 дней.

– Заявку можно подать в любой МФЦ независимо от места жительства или нахождения объекта недвижимости, – сказал директор департамента информатизации и связи региона Александр Королев.

Новая услуга позволит жителям области при государственной регистрации сделок с недвижимостью также заключать договоры на поставку газа и техобслуживание газового оборудования за одно посещение центров.

Перечень документов, необходимый для заключения договоры, можно посмотреть здесь.