Жители Ярославской области могут заключить договор о поставке газа в МФЦ

Заявку можно подать в любой МФЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь жители Ярославской области могут заключать договоры о поставке газа в МФЦ. Срок рассмотрения обращения – 30 дней.

– Заявку можно подать в любой МФЦ независимо от места жительства или нахождения объекта недвижимости, – сказал директор департамента информатизации и связи региона Александр Королев.

Новая услуга позволит жителям области при государственной регистрации сделок с недвижимостью также заключать договоры на поставку газа и техобслуживание газового оборудования за одно посещение центров.

Перечень документов, необходимый для заключения договоры, можно посмотреть здесь.