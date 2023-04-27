В Ярославле будут контролировать оплату проезда в новых автобусах Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле будут проверять оплату проезда в новых автобусах. Этим займутся контролеры областной службы «Организатор перевозок Ярославской области», сотрудники полиции и членами административных комиссий.

- На городских маршрутах с нумерацией от 1 до 99 необходимо приложить карту к валидатору один раз, при входе в автобус, и удерживать до сигнала регистрации поездки. На пригородных маршрутах с нумерацией от 100 нужно прикладывать карту к валидатору два раза: при входе и выходе. Если не приложить карту второй раз при выходе, спишется стоимость поездки до конечной остановки маршрута, - сообщили в правительстве Ярославской области.