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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:26

Глава Рыбинска проконтролировал уборку города и ямочный ремонт

У Дмитрия Рудакова осталось много замечаний
Анастасия ГОЛУБЕВА
Глава Рыбинска проконтролировал уборку города и ямочный ремонт. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Глава Рыбинска проконтролировал уборку города и ямочный ремонт. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Сегодня, 24 апреля, глава Рыбинска Дмитрий Рудаков прошел по городу. Он проверил уборку улиц и ямочный ремонт. Замечаний у него осталось достаточно много. Было составлено около 40 поручений, выполнения которых будет проверено Дмитрием Рудаковым в конце недели.

- Несмотря на то, что бригады трудятся в круглосуточном режиме, замечаний много. Из основного - песок, который смывается на второстепенные улицы и не убирается оттуда, грязные парковки и парковочные карманы вдоль дорог – то, что не убрать техникой, пыльные тротуары, - отметил глава Рыбинска. - Дал поручение увеличить количество участков, которые нужно чистить вручную, не просто сбивать песок на обочины, а быстро вывозить его. Уделить больше внимания выездам на основные дороги.