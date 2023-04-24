Глава Рыбинска проконтролировал уборку города и ямочный ремонт. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Сегодня, 24 апреля, глава Рыбинска Дмитрий Рудаков прошел по городу. Он проверил уборку улиц и ямочный ремонт. Замечаний у него осталось достаточно много. Было составлено около 40 поручений, выполнения которых будет проверено Дмитрием Рудаковым в конце недели.

- Несмотря на то, что бригады трудятся в круглосуточном режиме, замечаний много. Из основного - песок, который смывается на второстепенные улицы и не убирается оттуда, грязные парковки и парковочные карманы вдоль дорог – то, что не убрать техникой, пыльные тротуары, - отметил глава Рыбинска. - Дал поручение увеличить количество участков, которые нужно чистить вручную, не просто сбивать песок на обочины, а быстро вывозить его. Уделить больше внимания выездам на основные дороги.