В банке рассказали ярославцам, что делать с выстиранными деньгами

Выстиранные деньги можно обменять в любом банке. Фото: Полина Вачнадзе

Многие хоть раз в жизни забывали перед стиркой проверить карманы, а потом находили в них мокрые купюры. По словам эксперта по наличным деньгам ярославского отделения Банка России Ольги Соколовой, в магазине испорченную банкноту вряд ли примут, но и «ставить крест» на ней не стоит.

- Верный выход – обменять деньги. Сделать это можно в офисе любой кредитной организации. От вас потребуется только паспорт, - говорит специалист.

Причем, в банке могут обменять не только выстиранную купюру, но и купюру, залитую краской. Правда, такие банкноты скорее всего придется отправлять на дополнительную экспертизу, поэтому процесс возврата затянется.

- Принимают деньги на экспертизу бесплатно по вашему заявлению. За обмен поврежденных банкнот на неповрежденные плата не взимается, - поясняет Ольга Соколова.